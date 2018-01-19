В Захаровском районе столкнулись три автомобиля. Фото

В Захаровском районе на 246 км автодороги Калуга-Рязань столкнулись Daewoo Nexia, Renault Sandero и автомобиль ГАЗ. Об этом сообщила
Водитель Daewoo не учел «сложные погодные условия», не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением 50-летнего рязанца и автомобилем ГАЗ, за рулем которого был 41-летний житель Михайловского района.
В аварии пострадали водитель Renault, а также водитель и 69-летняя пассажирка Daewoo. Им оказали медпомощь.