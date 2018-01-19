В Сараевском районе вновь зафиксировали бешенство животных. Постановления облправительства о введении карантина в райцентре опубликовали в пятницу, 19 января. Очагом бешенства стал дом №67 по улице Базарной.
Ограничительные меры продлятся до 19 марта. Во время карантина запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их. Ветеринары проведут дезинфекцию, привьют зверей в селах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных. Больных зверей усыпят.