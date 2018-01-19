В Ряжском районе в аварии сгорела «ГАЗель»

В Ряжском районе на 302 километре дороги Р22 Москва-Астрахань около 18:00 четверга, 18 января, Chevrolet Cruze столкнулся с «ГАЗелью». Об этом пишет ИД «
«ГАЗель» с номерами Тульской области ехала со стороны Тамбова с грузом кондитерских изделий. В результате аварии автомобиль полностью сгорел.
Водитель «ГАЗели» 1970 года рождения получил ожоги рук. 63-летний водитель и пассажирка Chevrolet получили небольшие травмы.
Всем пострадавшим оказали медпомощь.
По предварительной информации, водитель иномарки не заметил знак «Уступи дорогу» и выехал на трассу, где столкнулся с «ГАЗелью». Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото ИД «Пресса»