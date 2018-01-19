Рязанцы создадут арт-объект к Чемпионату мира по футболу

В Рязани появится тематический арт-объект, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018. Его участники конкурса граффити создадут сами, сообщили в пресс-службе мэрии.
Провести конкурс «Навстречу Чемпионату мира по футболу 2018» предложил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Поучаствовать в нем могут все желающие в соответствии с номинациями:
- автор в возрасте 8-13 лет;
- автор в возрасте 14-17 лет;
- автор в возрасте от 18 и старше;
- авторский коллектив.
«До 15 февраля эскизы следует представить в оргкомитет по адресу: улица Ленина, 45-а. Лучшие работы украсят одну из территорий областного центра, которая будет определена позднее», — говорится в сообщении.
Как отметил Карабасов, конкурс позволит рязанцам «воплотить свои творческие идеи в ранее недоступном масштабе», а также принесет практическую пользу в плане художественного оформления городских площадок.