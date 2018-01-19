Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:21, 19 января 2018 307
 0    0

Рязанцы создадут арт-объект к Чемпионату мира по футболу

Рязанцы создадут арт-объект к Чемпионату мира по футболу

В Рязани появится тематический арт-объект, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018. Его участники конкурса граффити создадут сами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Провести конкурс «Навстречу Чемпионату мира по футболу 2018» предложил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Поучаствовать в нем могут все желающие в соответствии с номинациями:

  • автор в возрасте 8-13 лет;
  • автор в возрасте 14-17 лет;
  • автор в возрасте от 18 и старше;
  • авторский коллектив.

«До 15 февраля эскизы следует представить в оргкомитет по адресу: улица Ленина, 45-а. Лучшие работы украсят одну из территорий областного центра, которая будет определена позднее», — говорится в сообщении.

Как отметил Карабасов, конкурс позволит рязанцам «воплотить свои творческие идеи в ранее недоступном масштабе», а также принесет практическую пользу в плане художественного оформления городских площадок.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
17:21, 19 января 2018
Рязанцы создадут арт-объект к Чемпионату мира по футболу
11:40, 18 января 2018
Рязанец сыграл главную роль в короткометражке, претендующей на «Оскара». Трейлер
11:19, 18 января 2018
Минкульт перенес премьеры конкурентов фильма «Движение вверх»
8:57, 17 января 2018
Спортивная драма «Движение вверх» собрала в прокате рекордную сумму
20:43, 16 января 2018
Рязанская команда КВН прошла в телевизионную Премьер-лигу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 64 422
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 58 759
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 43 812
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 31 106
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 31
15:45, 16 января 2018 27 601
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 1
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум