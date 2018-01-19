На окраине Рязани обокрали котельную

Полицейские раскрыли кражу оборудования котельной на улице Загородная. Об этом сообщила
Ночью в пятницу, 19 января, с бака водоснабжения, который находится на крыше строения, пропали 28 алюминиевых листов.
«Происшествие грозило обернуться нарушением нормального функционирования котельной, и сотрудники полиции немедленно приступили к раскрытию преступления», — говорится в сообщении.
Правоохранители начали искать возможных свидетелей кражи. Им удалось найти жителя соседнего дома, который рассказал, что ночью увидел, «как молодой человек со знакомой внешностью в определенном направлении уносит от котельной металлические листы».
Очевидец отметил, что злоумышленник, возможно, живет неподалеку.
Также во время поисков полицейские обнаружили в зарослях кустарника украденные алюминиевые листы.
Подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний житель соседнего дома, который похитил для сдачи на металлолом.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.