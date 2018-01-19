В Рязани наградили лучших сотрудников аварийно-ремонтной службы

В пятницу, 19 января, в честь 40-летнего юбилея аварийно-ремонтной службы Рязани наградили лучших ее сотрудников. Церемония прошла в музее-усадьбе академика Ивана Павлова.
В ходе мероприятия почетной грамотой наградили монтажника сансистем пятого разряда Александра Тарасова, выразили благодарность от имени гордумы главному бухгалтеру Алле Санчес, а также вручили нагрудный знак «За усердие» электромонтажнику пятого разряда Андрею Бессарабову.
От имени депутатов гордумы к коллективу обратился Александр Сидоров. «Ваш труд неоценим, потому что при любых авариях, когда не справились другие городские службы — вы помогаете все исправить и помочь. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», — пожелал депутат.
Помимо Сидорова коллектив поздравила замминистра ТЭК и ЖКХ региона Елена Фирсова, начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Игорь Ковалев и директор организации Валерий Егоров.