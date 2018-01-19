В Рязани ищут очевидцев аварии с пешеходом на Первомайском проспекте. Об этом сообщили на сайте регионального
ДТП произошло 18 декабря 2017 года в 07:35, напротив дома №15/21. 32-летний рязанец, управляя автомобилем «ВАЗ-2111» совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».
В результате пострадавшую госпитализировали.
Всех, кому известна какая-либо информация о произошедшем, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом №10, кабинет 208, или по телефону: (4912) 29-95-88.