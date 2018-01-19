В Рязаньэнерго прошел День охраны труда

В среду, 17 января, в производственных отделениях и районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошел очередной День охраны труда.
«Подобные ежемесячные мероприятия внутреннего технического контроля направлены на предупреждение производственного травматизма и совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийно-восстановительных работ», — рассказали в пресс-службе филиала.
Комиссии, в состав которых вошло руководство и инженерно-технические работники Рязаньэнерго, проверили выполнение требований действующих правил и норм техники безопасности, укомплектованность персонала спецодеждой и правильность оформления производственно-технической документации, оценили уровень соблюдения нарядно-допускной системы и организационно-распорядительных документов в части проведения целевых инструктажей.
«Сохранение здоровья и жизни сотрудников — одно из приоритетных направлений деятельности Рязаньэнерго. Для повышения дисциплины и ответственности оперативного и ремонтного персонала за соблюдение правил по охране труда и производственной безопасности в филиале действует система видеофиксации: выполнение работ ведется с использованием мобильного видеорегистратора», — говорится в сообщении.
В филиале также отметили, что в Рязаньэнерго проводятся все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников, включая руководителей и специалистов. «Сотрудники служб обеспечены спецодеждой, в том числе термостойкими костюмами, защитными средствами и приспособлениями, экранирующими комплектами для защиты от наведенного напряжения. В организации проводятся предварительные и периодические медосмотры работников, занятых на местах с опасными производственными факторами, осуществляется общественный контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда», — пояснили энергетики.