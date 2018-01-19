Рязанец засудил застройщика на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте регионального
Строительная компания не сдала вовремя дом. Мужчина обратился в суд, чтобы взыскать неустойку и компенсацию морального вреда. Суд встал, но его сторону, но застройщик не исполнил решение суда. Покупатель обратился к приставам за принудительным взысканием денег с компании.
Судебный пристав-исполнитель принял решение о погашении задолженности по исполнительному производству. Деньги перечислили на расчетный счет взыскателя.