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10:39, 19 января 2018 917

В Центре развития бизнеса прошла встреча с молодыми предпринимателями из Рязани

В Центре развития бизнеса прошла встреча с молодыми предпринимателями из Рязани

Рязанские бизнесмены из Ассоциации молодых предпринимателей встретились с руководителями рязанского отделения Сбербанка. Неформальное общение прошло в Центре развития бизнеса, сообщила его пресс-служба.

«На мероприятии не было ни протоколов, ни докладов и презентаций, зато шел живой разговор о новых трендах в экономике и бизнесе, современных технологиях, Big Data и искусственном интеллекте», — говорится в сообщении.

Предприниматели познакомились с руководством отделения и обсудили вопросы, волнующие малый бизнес. «Для меня общение было эффективным. Нам рассказали о новых полезных сервисах, программах и финансовых инструментах для бизнеса. Очень заинтересовали, в частности, мысли Сергея Фролова, управляющего отделением, о будущем финансового сектора, развитии искусственного интеллекта и современном образовании», — рассказал после встречи руководитель ООО «Системы» Андрей Мусинов.

«Сбербанк — современный, быстрый и гибкий банк, а его рязанская команда заряжает на изменения и позитивный настрой!» — добавил индивидуальный предприниматель Юрий Кучаев.


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