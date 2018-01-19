Следственный комитет предложил ввести обязательную проверку родственников усыновителей

Следственное управление СК по Рязанской области обратило внимание на проблемы при передаче ребенка в приемную семью или под иную форму опеки и последующем контроле условий жизни в таких семьях. Об этом сообщается на его сайте .

Во время рассмотрения возможности передачи под опеку несовершеннолетних органы опеки проверяют сведения о лице, оформляющем опеку. При этом законодательство не предусматривает обязательные требования по проверке лиц, проживающих с опекуном и ребенком.

В следственном комитете считают, что данные лица могут быть ранее судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления, вести асоциальный образ жизни и негативно влиять на поведение и формирование переданного под опеку ребенка.

«Кроме того, в следственной практике встречаются факты противоправных действий со стороны лиц, совместно проживающих с опекуном и ребенком (сожители, родственники и тому подобное), в результате которых пострадали несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Отмечается, что недостаточная эффективность или ненадлежащая организации работы органов власти по выявлению и предупреждению фактов нахождения несовершеннолетних подопечных в потенциально опасных условиях является одной из причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Следственное управление по Рязанской области предложило региональному министерству образования разработать и внести изменения в действующие региональные нормативные правовые акты и ведомственные регламенты, чтобы ввести обязательное изучение личности всех членов семьи опекуна и иных проживающих совместно с ним лиц при оформлении опеки над ребенком и дальнейшем контроле условий его жизни.

Одновременно соответствующую информацию направили в облдуму для урегулирования проблем передачи детей в приемные семьи в регионе и инициирования рассмотрения вопроса на федеральном уровне.