С 1 февраля в Рязани начнется прием заявлений от родителей первоклассников

С 1 февраля в Рязани начнется прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год. Об этом сообщил образовательный портал города.

Прием заявлений от родителей (законных представителей) начнется с 9:00.

Сделать это можно:

непосредственно в школе (в соответствии с графиком приема);

​в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг .

С подробной инструкцией по регистрации и подаче заявления в электронном виде через ЕПГУ можно ознакомиться на сайте управления образования в разделе «Деятельность>Общее образование» и на официальных сайтах школ в интернете.

Информация о количестве мест в 1-х классах общеобразовательного учреждения на новый учебный год, график приема граждан, перечень документов, необходимых для зачисления в учреждение появится на информационных стендах в школах и в интернете на официальных сайтах учреждений не позже 20 января 2018 года.

«В случае подачи заявления в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг ранее 9:00 часов 1 февраля 2018 года, необходимо повторно подать заявление в 1-й класс на 2018/2019 учебный год в установленные сроки», — подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что до 1 июля 2018 года зачисляются в первый класс дети, проживающие на закрепленной за школой территории. Приказ о зачислении издается в течение четырех рабочих дней после предоставления пакета документов в школу.

Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест.

Информация о наличии свободных мест к этому времени появится на информационных стендах и официальных сайтах школ.

При отсутствии свободных мест в школе родителей попросили обратиться в управление образования, расположенное по адресу: улица Ленина, дом №45а, кабинет 307, для рассмотрения возможности зачисления ребенка в другое общеобразовательное учреждение.

Консультации по вопросам приема можно получить по номеру телефона

25-64-47 понедельник — четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18.00, пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.