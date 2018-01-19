В плену своих гаджетов. Рязанский театр драмы представил новый спектакль

В пятницу, 19 января, на сцене Рязанского театра драмы состоится премьера спектакля «Эгоисты» по пьесе Джона Тобиаса «В поисках собственного Я». Режиссером выступил Яков Ломкин, актер театра «Сатирикон».
Предпремьерный показ прошел в четверг, 18 января.
Действие спектакля разворачивается в будущем, где главные герои — две супружеские пары — становятся «заложниками» своих гаджетов и социальных сетей. Виртуальная реальность завлекает их вдаль от живого общения и проявления настоящих и искренних чувств по отношению друг к другу.
В спектакле задействованы уже известные зрителю рязанские артисты — Анна Демочкина, Марина Мясникова, Роман Горбачев, Роман Пастухов, а также актеры театра и кино из Москвы — Роман Полянский и Игорь Гудеев.
По мнению режиссера, все герои спектакля — абсолютные эгоисты. Они являются отражением современного общества, в котором подавляющее большинство участвует в погоне за лайками, за подписчиками: «Мы гораздо больше времени проводим в социальных сетях, чем в жизни. Они представляют собой фикцию, подмену активной жизни». Стоит отметить, что герои пьесы также сталкиваются с кризисом семейных отношений и с подменой настоящих чувств ложными.
Ломкин добавил, что в спектакле есть все рецепты, чтобы не быть эгоистами.
Премьера спектакля пройдет 19 января в 19:00. Билеты можно купить в кассах театра драмы.