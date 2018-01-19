Рязанцам предложили жаловаться на магазины, которые не принимают купюры нового образца. «Горячую линию» открыло региональное управление
В ведомстве отмечают, что СМИ периодически сообщают о рязанцах, у которых в магазинах, ларьках или кафе отказываются «под различными надуманными предлогами» принимать банкноты нового образца номиналом в 200 и 2000 рублей.
«Горячая линия» будет работать с 18 по 25 января с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:00 в пятницу.
«Специалисты управления проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», — говорится в сообщении.