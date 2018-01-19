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17:05, 19 января 2018 381
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Рязанцам предложили жаловаться на магазины, которые не принимают купюры нового образца

Рязанцам предложили жаловаться на магазины, которые не принимают купюры нового образца

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанцам предложили жаловаться на магазины, которые не принимают купюры нового образца. «Горячую линию» открыло региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что СМИ периодически сообщают о рязанцах, у которых в магазинах, ларьках или кафе отказываются «под различными надуманными предлогами» принимать банкноты нового образца номиналом в 200 и 2000 рублей.

«Горячая линия» будет работать с 18 по 25 января с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:00 в пятницу.

«Специалисты управления проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», — говорится в сообщении.


© RZN.info

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