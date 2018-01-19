Появилось видео задержания подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ

В сети появилось видео подростка, который напал с топором на школьников и учительницу утром в пятницу, 19 января. Инцидент произошел в школе микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ, пишут «
По данным следственного комитета, подростка госпитализировали при попытке самоубийства после нападения.
Напомним, ученик 9 класса
Предварительной причиной поступка нападавшего назвали «двойку в четверти, которая означала недопуск к экзаменам».
Известно также, что подросток пытался найти сообщников среди приятелей, но все они отказались от нападения на школу.
Ранее подобное произошло в Перми, где драка переросла в
Полиция