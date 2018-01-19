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14:51, 19 января 2018 652
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Появилось видео задержания подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ

Появилось видео задержания подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ

В сети появилось видео подростка, который напал с топором на школьников и учительницу утром в пятницу, 19 января. Инцидент произошел в школе микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ, пишут «Известия».

По данным следственного комитета, подростка госпитализировали при попытке самоубийства после нападения.

Напомним, ученик 9 класса напал на школьников и учителя во время урока, а также бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. По данным местных властей, пострадали семь человек, у них рубленые раны.

Предварительной причиной поступка нападавшего назвали «двойку в четверти, которая означала недопуск к экзаменам».

Известно также, что подросток пытался найти сообщников среди приятелей, но все они отказались от нападения на школу.

Ранее подобное произошло в Перми, где драка переросла в поножовщину. Виновного также задержали.

Полиция проверит связь между инцидентами. Предположительно, среди подростков распространилась новая игра в соцсетях.


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