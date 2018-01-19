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10:21, 19 января 2018 1 249
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Полиция проверит связь между нападениями подростков на школы

Полиция проверит связь между нападениями подростков на школы

Полиция проверит версию, по которой нападения, которые в последнее время подростки совершили на школы, связаны между собой. Учеников могли организовать в соцсетях, со ссылкой на правоохранителей передает «Интерфакс».

Сообщается, что девятиклассник из Ула-Удэ ворвался в учебное заведение с топором, ножом и коктейлем Молотова «якобы из-за двойки в четверти, которая означала недопуск к экзаменам».

Известно также, что подросток пытался найти сообщников среди приятелей, но все они отказались от нападения на школу.

Напомним, в результате происшествия, по предварительной информации, пострадали шесть человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали.

Ранее подобное произошло в Перми, где драка переросла в поножовщину. Виновного также задержали.


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