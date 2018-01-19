Полиция проверит связь между нападениями подростков на школы

Полиция проверит версию, по которой нападения, которые в последнее время подростки совершили на школы, связаны между собой. Учеников могли организовать в соцсетях, со ссылкой на правоохранителей передает «
Сообщается, что девятиклассник из Ула-Удэ
Известно также, что подросток пытался найти сообщников среди приятелей, но все они отказались от нападения на школу.
Напомним, в результате происшествия, по предварительной информации, пострадали шесть человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали.
Ранее подобное произошло в Перми, где драка переросла в