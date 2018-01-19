Похитившим 18 овец рязанцам огласили приговор

Четверым рязанцам, похитившим с фермы 18 овец, огласили в приговор. Об этом сообщила
Мужчины избили руководителя хозяйства и его помощника, связали их, а затем похитили 18 овец, погрузили их в «ГАЗель». Также злоумышленники забрали телефон одного из потерпевших.
В суде рязанцы признали вину и раскаялись в содеянном.
Суд учел это смягчающее обстоятельство и признал мужчин виновными в преступлении по части 2 статьи 162 УК РФ, и назначил трем злоумышленникам два года лишения свободы, четвертому — два с половиной года в исправительной колонии общего режима и взыскал с каждого подсудимого в пользу потерпевших определенную сумму.