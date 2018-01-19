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20:49, 19 января 2018 2 788
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Пенсионный фонд предупредил рязанцев о возможном мошенничестве

Пенсионный фонд предупредил рязанцев о возможном мошенничестве

Пенсионный фонд предупредил рязанцев о возможном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В сообщении отметили, что в Рязанской области участились визиты в квартиры лиц, которые представляются специалистами пенсионного фонда и просят «представить им на проверку» личнык документы граждан с персональными данными. «Кроме того, среди возможных вариаций мотивов таких посещений — принадлежность к проверяющим инстанциям, контролирующим правильность оформления СНИЛС», — рассказали в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что специалисты органов ПФР не занимаются поквартирным обходом населения. Госуслуги оказываются в клиентских службах фонда или офисах многофункциональных центров, а также дистанционно, — через электронные сервисы.

В ПФР напомнили, что домашние визиты специалисты могут наносить только к тяжело больным людям и по предварительной осведомлённости.


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