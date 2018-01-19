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19:32, 19 января 2018 1 100
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Паровозик, который смог. На Михайловском шоссе произошло ДТП из трех машин

Паровозик, который смог. На Михайловском шоссе произошло ДТП из трех машин

На Михайловском шоссе произошло ДТП из трех машин. Видео с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

Авария случилась на мосту через Павловку. Три легковых автомобиля столкнулись «паровозиком».


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1 день назад
Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

Редакция RZN.info вспомнила несколько скандалов, начавшихся с видео в соцсетях.

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