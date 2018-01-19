На пожаре в Пронском районе погибла женщина

На пожаре в селе Береговая Погореловка Пронского района погибла 35-летняя женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, квартира в двухэтажном кирпичном доме
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На пожаре в селе Береговая Погореловка Пронского района погибла 35-летняя женщина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, квартира в двухэтажном кирпичном доме
© RZN.info
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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.