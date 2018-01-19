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17:47, 19 января 2018 1 403
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Любимов отметил роль следственного комитета в передаче «Соснового бора» области 1

Любимов отметил роль следственного комитета в передаче «Соснового бора» области

На расширенном заседании в следственном комитете, которое прошло 19 января, Николай Любимов отметил роль правоохранителей в передаче «Соснового бора» Рязанской области.

«Совместные действия правительства региона, следственного комитета, других правоохранительных органов позволили нам убедить владельцев „Соснового бора“ безвозмездно передать санаторий в собственность Рязанской области и полностью рассчитаться по долгам по зарплатам со всеми работниками санатория», — сказал губернатор.

Он отметил, что на особом счету у сотрудников следственного управления «всегда была и остается защита прав несовершеннолетних», а также тех жителей области, в отношении которых не соблюдается трудовое законодательство, не выплачивается вовремя зарплата, ненадлежащим образом оказываются медицинские и другие услуги.

По словам главы региона, в числе важнейших задач области остается работа по борьбе с коррупцией в регионе. «Коррупция остается одним из самых основных негативных проявлений, которые подрывают доверие к власти. Как губернатор я крайне негативно отношусь к этому явлению и считаю, что это недопустимо», — подчеркнул Любимов.


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