Глава Рязани потерял семь позиций в годовом медиарейтинге ЦФО

Глава Рязани Владислав Фролов по итогам 2017 года занял 12-е место из 16 в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За год председатель гордумы потерял семь позиций в списке.
И.о. Мэра Рязани Сергей Карабасов, занявший пост в сентябре, дебютировал в ежегодном исследовании на шестой строчке из восьми.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 43,3 тысячи СМИ.