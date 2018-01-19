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13:10, 19 января 2018 518
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Глава Рязани потерял семь позиций в годовом медиарейтинге ЦФО

Глава Рязани потерял семь позиций в годовом медиарейтинге ЦФО

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Глава Рязани Владислав Фролов по итогам 2017 года занял 12-е место из 16 в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За год председатель гордумы потерял семь позиций в списке.

И.о. Мэра Рязани Сергей Карабасов, занявший пост в сентябре, дебютировал в ежегодном исследовании на шестой строчке из восьми.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 43,3 тысячи СМИ.


© RZN.info

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