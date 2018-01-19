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18:38, 19 января 2018 1 871
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ГИБДД предупредило рязанцев о рейде с массовой остановкой машин

ГИБДД предупредило рязанцев о рейде с массовой остановкой машин

ГИБДД предупредило рязанцев о рейде с массовой остановкой машин, которые пройдут в пятницу и выходные. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Во время таких мероприятий останавливаются практически все транспортные средства, при этом сотрудники ДПС оценивают состояние каждого водителя.

При отсутствии признаков опьянения водителя отпускают, в противном случае его проверяют при помощи алкотестера или направляют на медосвидетельствование.

«Госавтоинспекция Рязанской области напоминает жителям и гостям нашего города, что только совместными усилиями мы сможем повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Не допускайте к управлению транспортным средством своих близких, находящихся в состоянии опьянения, ведь зачастую с вашего молчаливого согласия возникает такая ситуация!» — говорится в сообщении.


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