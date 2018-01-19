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16:23, 19 января 2018 303
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Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Эгоисты» и концерт группы «Черный Кофе»

Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Эгоисты» и концерт группы «Черный Кофе»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Впереди выходные и мы предлагаем вашему вниманию обзор культурных мероприятий, в котором расскажем какие интересные концерты и спектакли стоит посетить в эти два дня. В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» пройдут спектакли Рязанского театра на Соборной «Браво, поросята» и «Коза-дереза».

Также в «М5 Молл» в эти выходные пройдет международная выставка кошек «Зимние смотрины». Рязанский театр драмы представит зрителям новый спектакль «Эгоисты». В концертном зале рязанской филармонии состоится выступление Яны Иваниловой и Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Клуб Svoboda посетит легендарный «Черный Кофе» во главе с Дмитрием Варшавским, а в кафе-клубе «Старый парк» выступит профессиональный гусляр Ольга Глазова.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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