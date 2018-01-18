Задолжавшего алименты рязанца приговорили к исправительным работам. Об этом сообщили на сайте регионального
Мужчина был обязан выплачивать на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ своего заработка до ее совершеннолетия. Добровольно он этого не делал.
Должник не работал, поэтому судебный пристав неоднократно направлял его в центр занятости населения, однако за помощью в трудоустройстве мужчина так и не обратился.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Суд назначил должнику исправительные работы на семь месяцев с удержанием 10% зарплаты.