За 2017 год более 200 человек погибли на рязанских дорогах

По итогам 2017 года в Рязанской области зарегистрировали 1812 ДТП, в которых погибло 222 человека и 2505 получили травсы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Областная госавтоинспекция подвела итоги целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах».

По сравнению с 2012 годом число погибших снизилось на 40% (с 370 до 222), число детей, погибших в результате ДТП снизилось на 58,8% (с 17 до 7).

Социальный риск (количество погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения) снизился на 39,2% (с 32,2 до 19,64), транспортный риск (количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортныхсредств) — на 39,2% (с 7,9 до 4,8).

Количество ДТП с участием нетрезвых водителей упало на 7% (со 192 до 179), снизилось и число погибших в них участников на 48% (с 65 до 34).

Всего за минувший год в области задержали 3738 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде.

Аварийность с участием пешеходов не снизилась. Всего за прошедший год произошло 464 ДТП, при этом погибли 56 человек и травмы получили 429 человек. На пешеходных переходах произошло 153 происшествия, в которых пострадали 148 человек, 10 — погибли.

По вине самих пешеходов роизошло 205 ДТП (+6,2%), при этом погибли 44 (+46,7%) человека и получили травмы — 166 (-2,4%).

Более 11 тысяч нарушений ПДД пресекли со стороны пешеходов и более 7 тысяч — со стороны водителей.

Также в области зарегистрировали 131 (+10,1%) ДТП с участием мототранспорта, в которых 13 (-13,3%) человек погибли и 148 (+7,8%) — получили травмы различной степени тяжести.

С несовершеннолетними в возрасте до 18 лет на дорогах Рязанской области зарегистрировали 261 (+2,4%) ДТП, в которых 8 (-42,9%) детей погибли и 309 (+9,2%) — получили травмы различной степени тяжести.

Чаще всего несовершеннолетние становились участниками ДТП в качестве пассажиров транспортных средств — 150 случаев, реже — пешеходами (67 случаев), водителями транспортных средств (34 случая) и велосипедистами (24 случая).

«Хотелось бы верить, что показатели аварийности на дорогах нашего региона будут стабильны и будем прилагать все усилия для их снижения в предстоящем году», — отметил начальник регионального управления ГИБДД Олег Иванов.