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14:23, 18 января 2018 763
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В Рязанской области в 2017 году пенсионерам выплатили почти 70 миллиардов рублей

В Рязанской области в 2017 году пенсионерам выплатили почти 70 миллиардов рублей

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 18 января, в Рязани прошла пресс — конференция на тему «Пенсионные и социальные выплаты, услуги ПФР, — новации 2018 года».

Организаторы обсудили с представителями СМИ региона состоявшиеся и планируемые индексации на 2018 год, увеличение пенсии работающим пенсионерам после увольнения, а также подвели итоги ушедшего года.

«По итогам 2017 года пенсионерам выплатили 67,7 млрд рублей. В их числе затраты на выплату пенсий — 58,7 млрд, 5,2 млрд — на выплаты федеральным льготникам и чуть более двух миллиардов рублей на материнский (семейный) капитал» — отметил управляющий отделением пенсионного фонда России по Рязанской области Геннадий Пашин. Помимо пенсий на встрече обсудили новый вид выплат для детей, чьи родители неизвестны. Их размер будет равен выплатам по утере обоих родителей или единственного кормильца. На данный момент эта сумма составляет 10 тысяч 68 рублей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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