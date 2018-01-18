В Рязанской области в 2017 году пенсионерам выплатили почти 70 миллиардов рублей

В четверг, 18 января, в Рязани прошла пресс — конференция на тему «Пенсионные и социальные выплаты, услуги ПФР, — новации 2018 года».
Организаторы обсудили с представителями СМИ региона состоявшиеся и планируемые индексации на 2018 год, увеличение пенсии работающим пенсионерам после увольнения, а также подвели итоги ушедшего года.
«По итогам 2017 года пенсионерам выплатили 67,7 млрд рублей. В их числе затраты на выплату пенсий — 58,7 млрд, 5,2 млрд — на выплаты федеральным льготникам и чуть более двух миллиардов рублей на материнский (семейный) капитал» — отметил управляющий отделением пенсионного фонда России по Рязанской области Геннадий Пашин. Помимо пенсий на встрече обсудили новый вид выплат для детей, чьи родители неизвестны. Их размер будет равен выплатам по утере обоих родителей или единственного кормильца. На данный момент эта сумма составляет 10 тысяч 68 рублей.