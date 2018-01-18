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9:33, 18 января 2018 860
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В рязанском наркологическом диспансере открыли мотивационный кабинет

В рязанском наркологическом диспансере открыли мотивационный кабинет

В областном клиническом наркологическом диспансере внедрили новую форму оказания специализированной помощи. В медучреждении открыли мотивационный кабинет, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

В спецкабинете работают психологи, которые проводят консультации для людей, имеющих зависимости, а также их родственников.

«Основной целью организации системы является побуждение людей с зависимостями и их родственников к обращению за лечебной и реабилитационной наркологической помощью. Каждый обратившийся в мотивационный кабинет получает помощь анонимно и бесплатно», — прокомментировала главврач диспансера Наталья Жукова.

По ее словам, среди сотрудников отделения медико-психологической помощи большую часть составляют молодые специалисты — клинические психологи. «Молодые сотрудники уже показывали себя как квалифицированные специалисты с высоким уровнем теоретической и практической подготовки, работающие с большой самоотдачей и искренним желанием помочь каждому пациенту», — отметила Жукова.

Напомним, ранее подобную практику в диспансере вводили в ноябре 2015 года.


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