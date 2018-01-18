В рязанском наркологическом диспансере открыли мотивационный кабинет

В областном клиническом наркологическом диспансере внедрили новую форму оказания специализированной помощи. В медучреждении открыли мотивационный кабинет, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
В спецкабинете работают психологи, которые проводят консультации для людей, имеющих зависимости, а также их родственников.
«Основной целью организации системы является побуждение людей с зависимостями и их родственников к обращению за лечебной и реабилитационной наркологической помощью. Каждый обратившийся в мотивационный кабинет получает помощь анонимно и бесплатно», — прокомментировала главврач диспансера Наталья Жукова.
По ее словам, среди сотрудников отделения медико-психологической помощи большую часть составляют молодые специалисты — клинические психологи. «Молодые сотрудники уже показывали себя как квалифицированные специалисты с высоким уровнем теоретической и практической подготовки, работающие с большой самоотдачей и искренним желанием помочь каждому пациенту», — отметила Жукова.
Напомним, ранее подобную практику в диспансере