В Рязани задержали семью, распространяющую «синтетику». Об этом сообщили на сайте регионального
Полицейские выяснили, что к незаконному распространению наркотиков может быть причастен 30-летний житель Рязани, который недавно с сестрой и племянницей приехал в областной центр из Пронского района.
Трое взрослых людей за два месяца не устроились на работу.
Оперативники провели операцию, в ходе которой задержали всех трех родственников в квартире. В этот момент мужчина развешивал порошкообразное вещество по самодельным контейнерам.
Сотрудники полиции обнаружили 89 граммов синтетического наркотического средства среди белья в шкафу.
В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой может грозить до 20-ти лет лишения свободы.