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15:25, 18 января 2018 1 498
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В Рязани задержали семью, распространяющую «синтетику»

В Рязани задержали семью, распространяющую «синтетику»

В Рязани задержали семью, распространяющую «синтетику». Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что к незаконному распространению наркотиков может быть причастен 30-летний житель Рязани, который недавно с сестрой и племянницей приехал в областной центр из Пронского района.

Трое взрослых людей за два месяца не устроились на работу.

Оперативники провели операцию, в ходе которой задержали всех трех родственников в квартире. В этот момент мужчина развешивал порошкообразное вещество по самодельным контейнерам.

Сотрудники полиции обнаружили 89 граммов синтетического наркотического средства среди белья в шкафу.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой может грозить до 20-ти лет лишения свободы.


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