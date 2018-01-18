В Рязани в четвертый раз посчитают зимующих уток. Акция «Серая шейка» пройдет в ближайшие выходные, 20-21 января, сообщила RZN.info региональный координатор Светлана Егоркина.
Для участия рязанцам нужно будет посчитать водоплавающих птиц и отправить
- дата, время и место наблюдений;
- название водоема;
- начальный и конечный пункты маршрута;
- погода в день учета и ее основные изменения, мешала ли она учету;
- площадь водоема или длина и ширина участка реки;
- ледовая обстановка: открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду;
- число и размещение птиц различных видов, по возможности число самцов и самок;
- поведение птиц, их отношение к человеку;
- имя наблюдателя, электронный адрес или телефон.
Координатор также принимает данные о птицах из области. В прошлом году в акции участвовал Ермишинский район.