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13:31, 18 января 2018 1 116
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В Рязани в четвертый раз посчитают зимующих уток

В Рязани в четвертый раз посчитают зимующих уток

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани в четвертый раз посчитают зимующих уток. Акция «Серая шейка» пройдет в ближайшие выходные, 20-21 января, сообщила RZN.info региональный координатор Светлана Егоркина.

Для участия рязанцам нужно будет посчитать водоплавающих птиц и отправить Светлане следующую информацию:

  • дата, время и место наблюдений;
  • название водоема;
  • начальный и конечный пункты маршрута;
  • погода в день учета и ее основные изменения, мешала ли она учету;
  • площадь водоема или длина и ширина участка реки;
  • ледовая обстановка: открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду;
  • число и размещение птиц различных видов, по возможности число самцов и самок;
  • поведение птиц, их отношение к человеку;
  • имя наблюдателя, электронный адрес или телефон.

Координатор также принимает данные о птицах из области. В прошлом году в акции участвовал Ермишинский район.


© RZN.info

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