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9:55, 18 января 2018 692
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В Рязани разыскивают очевидцев декабрьского ДТП с пострадавшим пешеходом

В Рязани разыскивают очевидцев декабрьского ДТП с пострадавшим пешеходом

Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадала пешеход. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 12 декабря около 21:20 рядом с домом №1 на улице Боголюбова. Неустановленный автомобиль, в госзнаке которого есть обозначение региона «36» или «38» поворачивал налево и сбил 45-летнюю женщину, которая получила травмы и обращалась за медпомощью.

Водитель с места происшествия скрылся.

Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по номерам: (4912) 29-95-86 или 29-76-68, 46-30-40 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет 213.


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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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