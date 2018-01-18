В Рязани разыскивают очевидцев декабрьского ДТП с пострадавшим пешеходом

Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев ДТП, в котором пострадала пешеход. Об этом сообщила
Авария произошла 12 декабря около 21:20 рядом с домом №1 на улице Боголюбова. Неустановленный автомобиль, в госзнаке которого есть обозначение региона «36» или «38» поворачивал налево и сбил 45-летнюю женщину, которая получила травмы и обращалась за медпомощью.
Водитель с места происшествия скрылся.
Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по номерам: (4912) 29-95-86 или 29-76-68, 46-30-40 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет 213.