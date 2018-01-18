В Рязани прошел рейд, в рамках которого полицейские раздали водителям памятки о безопасном проезде пешеходных переходов, а всем нарушителям выписали штрафы за несоблюдение ПДД. Мероприятие состоялось в четверг, 18 января, на двух улицах города.
Инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Валентин Росин рассказал, что подобные рейды проводятся регулярно по всей области, в том числе и для пешеходов, среди которых также есть нарушители.
«Что касается водителей, то им рекомендуется снижать скорость перед пешеходным переходом, так как именно неправильно выбранная скорость является причиной ДТП и невозможности вовремя остановиться», — отметил Росин.
Пешеходам за нарушение грозит штраф в 500 рублей или предупреждение.
Согласно данным регионального управления ГИБДД более половины (56%) происшествий происходят по вине пешеходов. В 2017 году
Напомним, что в этом году сумма штрафа за непропуск пешехода на «зебре» выросла до 2,5 тысячи рублей.