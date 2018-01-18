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17:09, 18 января 2018 1 779
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В Рязани пешеходы стали чаще нарушать ПДД — полиция 2

В Рязани пешеходы стали чаще нарушать ПДД — полиция

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани прошел рейд, в рамках которого полицейские раздали водителям памятки о безопасном проезде пешеходных переходов, а всем нарушителям выписали штрафы за несоблюдение ПДД. Мероприятие состоялось в четверг, 18 января, на двух улицах города.

Инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Валентин Росин рассказал, что подобные рейды проводятся регулярно по всей области, в том числе и для пешеходов, среди которых также есть нарушители.

«Что касается водителей, то им рекомендуется снижать скорость перед пешеходным переходом, так как именно неправильно выбранная скорость является причиной ДТП и невозможности вовремя остановиться», — отметил Росин.

Пешеходам за нарушение грозит штраф в 500 рублей или предупреждение.

Согласно данным регионального управления ГИБДД более половины (56%) происшествий происходят по вине пешеходов. В 2017 году зарегистрировали 464 ДТП с их участием, при этом погибли 56 человек. За минувший период сотрудники ГИБДД пресекли более 11 тысяч нарушений ПДД со стороны пешеходов и более семи тысяч — со стороны водителей, которые нарушили правила при проезде пешеходных переходов.

Напомним, что в этом году сумма штрафа за непропуск пешехода на «зебре» выросла до 2,5 тысячи рублей.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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