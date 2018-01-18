В Песочне открылся офис врачей общей практики на пять тысяч человек

В четверг, 18 января, по улице Шереметьевская, дом №10 открылся офис врачей общей практики. Его смогут посещать пяти тысяч жителей Песочни.
Главный врач больницы №11 Виктор Филимонов рассказал, что к офису прикреплены жители микрорайона Дашково-Песочня №7. Сюда пациенты могут обратиться за помощью по хирургии, неврологии, офтальмологии, акушерству, гинекологии, а также получить терапевтическую помощь, пройти вакцинацию и оформить больничные листы.
«В настоящий момент в офисе ведет прием один врач общей практики. С 1 февраля будет работать два врача посменно», — отметил Филимонов.
На открытии побывал Николай Любимов. По его мнению, эта мера поможет снизить нагрузку на 11-ую поликлинику и сделать медицину для рязанцев более доступной.
Глава региона отметил, что на данный момент в городе существуют шесть подобных офисов и их число будет увеличиваться: «Мы будем активно сотрудничать со строителями, которые сейчас строят многоэтажные дома в Дашково-Песочне и в других микрорайонах города. И я уверен, что для них же лучше, если они будут выделять городу и области помещения для размещения таких офисов». Также он добавил, что в этом году в Рязанской области откроют порядка шести фельдшерско-акушерских пункта.