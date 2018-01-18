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15:20, 18 января 2018 5 394
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В Песочне открылся офис врачей общей практики на пять тысяч человек 2

В Песочне открылся офис врачей общей практики на пять тысяч человек

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 18 января, по улице Шереметьевская, дом №10 открылся офис врачей общей практики. Его смогут посещать пяти тысяч жителей Песочни.

Главный врач больницы №11 Виктор Филимонов рассказал, что к офису прикреплены жители микрорайона Дашково-Песочня №7. Сюда пациенты могут обратиться за помощью по хирургии, неврологии, офтальмологии, акушерству, гинекологии, а также получить терапевтическую помощь, пройти вакцинацию и оформить больничные листы.

«В настоящий момент в офисе ведет прием один врач общей практики. С 1 февраля будет работать два врача посменно», — отметил Филимонов.

На открытии побывал Николай Любимов. По его мнению, эта мера поможет снизить нагрузку на 11-ую поликлинику и сделать медицину для рязанцев более доступной.

Глава региона отметил, что на данный момент в городе существуют шесть подобных офисов и их число будет увеличиваться: «Мы будем активно сотрудничать со строителями, которые сейчас строят многоэтажные дома в Дашково-Песочне и в других микрорайонах города. И я уверен, что для них же лучше, если они будут выделять городу и области помещения для размещения таких офисов». Также он добавил, что в этом году в Рязанской области откроют порядка шести фельдшерско-акушерских пункта.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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