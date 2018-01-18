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9:22, 18 января 2018 1 794
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Устроившая ДТП рязанка выплатила ущерб страховой компании 2

Устроившая ДТП рязанка выплатила ущерб страховой компании

Рязанка, устроившая ДТП на одном из перекрестков города, выплатила ущерб в пользу страховой компании. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Женщина причинила механические повреждения автомобилю, который также был участником ДТП. Стоимость ремонта машины составила 235 тысяч рублей. На момент ДТП лимит страховой ответственности по ОСАГО составлял 120 тысяч рублей и компания обратилась с иском к виновнице аварии о возмещении ущерба в размере 115 тысяч рублей.

Судья постановил взыскать 120 тысяч рублей в пользу страховой компании.

Добровольно рязанка отказалась возмещать ущерб, поэтому приставы отправили ей постановление о возбуждении исполнительного производства. Женщина проигнорировала требования. После этого пристав взыскал деньги с расчетного счета рязанки и перечислил их взыскателю.

Исполнительное производство завершили.


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