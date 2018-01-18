Суд закрыл рязанскую фирму-мошенника

Рязанский областной суд закрыл «Центр Восстановительной Косметологии «Результат+". Об этом сообщил сайт райсуда.
Организация занималась косметическими услугами, при этом клиентам там предлагали оформить за них кредитные договоры. Рязанцы жаловались на проблемы со здоровьем, возникшие у них после использования продукции фирмы.
Также специалисты компании использовали парфюмерно-косметические средства с истекшим сроком годности. Деньги после жалоб клиентов не возвращали.
Жалобы потребителей подтвердились. Фирма не устранила нарушения и суд обязал учредителя «произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией организации в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу».
Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, стоимость косметических комплексов