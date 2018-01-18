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8:36, 18 января 2018 786
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Шиловца осудят за нападение на директора «Магнита» при попытке украсть спиртное

Шиловца осудят за нападение на директора «Магнита» при попытке украсть спиртное

В Шиловском районе осудят мужчину, который толкнул директора магазина «Магнит» при попытке украсть бутылку водки. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Случай произошел в ноябре 2017 года. Мужчина, находясь в магазине, взял с полки бутылку со спиртным и убрал себе в брюки. Директор требовала остановиться и вернуть похищенное, но злоумышленник, пытаясь вырваться, толкнул женщину «не менее трех раз в область плеч, чем причинил потерпевшей физическую боль». С похищенным он скрылся с места преступления, «распорядившись им по своему усмотрению».

Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за драку, в которой он ударил знакомого несколько раз, «чем причинил последнему вред здоровью, который относится к степени тяжкого вреда».

Суд рассмотрит дело по части преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).


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1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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