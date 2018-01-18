Шиловца осудят за нападение на директора «Магнита» при попытке украсть спиртное

В Шиловском районе осудят мужчину, который толкнул директора магазина «Магнит» при попытке украсть бутылку водки. Об этом сообщила
Случай произошел в ноябре 2017 года. Мужчина, находясь в магазине, взял с полки бутылку со спиртным и убрал себе в брюки. Директор требовала остановиться и вернуть похищенное, но злоумышленник, пытаясь вырваться, толкнул женщину «не менее трех раз в область плеч, чем причинил потерпевшей физическую боль». С похищенным он скрылся с места преступления, «распорядившись им по своему усмотрению».
Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за драку, в которой он ударил знакомого несколько раз, «чем причинил последнему вред здоровью, который относится к степени тяжкого вреда».
Суд рассмотрит дело по части преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).