«Северная компания» предложила рязанцам смарт-квартиры для семей с детьми

В Рязани стали появляться квартиры новой планировки, получившие название «смарт» (с английского — «умный», «ловкий»). Один из самых крупных застройщиков города — «Северная компания» — предложил их в строящихся домах
«С такой квартирой появление детей в молодой семье перестает быть проблемой: есть отдельная спальня, и места хватит всем… Во втором корпусе ЖК „Паруса“ просторная смарт-квартира, где есть отдельная спальня, а гостиная совмещена с кухней (размером более 16 кв м), стоит всего от 1 млн 582 тыс рублей», — говорится в пресс-релизе.