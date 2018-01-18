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14:35, 18 января 2018 1 228

«Северная компания» предложила рязанцам смарт-квартиры для семей с детьми

«Северная компания» предложила рязанцам смарт-квартиры для семей с детьми

В Рязани стали появляться квартиры новой планировки, получившие название «смарт» (с английского — «умный», «ловкий»). Один из самых крупных застройщиков города — «Северная компания» — предложил их в строящихся домах ЖК «Юный» и ЖК «Паруса», сообщает его пресс-служба.

«С такой квартирой появление детей в молодой семье перестает быть проблемой: есть отдельная спальня, и места хватит всем… Во втором корпусе ЖК „Паруса“ просторная смарт-квартира, где есть отдельная спальня, а гостиная совмещена с кухней (размером более 16 кв м), стоит всего от 1 млн 582 тыс рублей», — говорится в пресс-релизе.


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