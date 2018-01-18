Самовольная перепланировка квартиры стала угрозой для жильцов дома на улице Энгельса. Видео

Жильцы дома №23/9 по улице Энгельса сделали перепланировку своей квартиры. При этом рязанцы не согласовали свои действия с соответствующими инстанциями, сообщили в сюжете телеканала «
В результате пострадали жители квартир на этаж выше, где после ремонта стали деформироваться пол и стены. «Прихожу с работы, полы в коридоре выглядят не очень красиво — вздыбилась паркетная доска. Она подняла оргалит и линолеум. Идет движение пола до такой степени, что доска просто мне рвет полы», — рассказала одна из пострадавших жильцов.
По ее словам, позже в квартире покосились дверные проемы. «Мы уже боимся. Складываем вещи в одну сторону, деньги, документы, паспорта, чтобы успеть выскочить», — призналась женщина. Рязанка уже обращалась в жилищную инспекцию, полицию и администрацию города. Однако разобраться в проблеме ей пообещали только в мэрии.