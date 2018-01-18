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11:37, 18 января 2018 2 278
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Самовольная перепланировка квартиры стала угрозой для жильцов дома на улице Энгельса. Видео

Самовольная перепланировка квартиры стала угрозой для жильцов дома на улице Энгельса. Видео

Жильцы дома №23/9 по улице Энгельса сделали перепланировку своей квартиры. При этом рязанцы не согласовали свои действия с соответствующими инстанциями, сообщили в сюжете телеканала «Город».

В результате пострадали жители квартир на этаж выше, где после ремонта стали деформироваться пол и стены. «Прихожу с работы, полы в коридоре выглядят не очень красиво — вздыбилась паркетная доска. Она подняла оргалит и линолеум. Идет движение пола до такой степени, что доска просто мне рвет полы», — рассказала одна из пострадавших жильцов.

По ее словам, позже в квартире покосились дверные проемы. «Мы уже боимся. Складываем вещи в одну сторону, деньги, документы, паспорта, чтобы успеть выскочить», — призналась женщина. Рязанка уже обращалась в жилищную инспекцию, полицию и администрацию города. Однако разобраться в проблеме ей пообещали только в мэрии.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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