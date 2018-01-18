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13:22, 18 января 2018 988
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Рязанская сирота отсудила свою квартиру у мошенников

Рязанская сирота отсудила свою квартиру у мошенников

Рязанская сирота отсудила свою квартиру у мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального областного суда.

Установлено, что в декабре 2017 года выпускница детского дома получила займ в 100 тысяч рублей на один год от незнакомого лица и оформила в качестве залога доверенность на его имя на квартиру, которую она унаследования. Мужчина заверил ее, что без ее ведома, согласия и присутствия квартиру он не сможет продать.

Потерпевшая написала расписку о получении в 1,2 млн рублей, в качестве гарантийных обязательств, планируя вернуть 100 000 рублей вовремя, так как получает пособие как сирота.

После выдачи доверенности злоумышленник заключил договор купли-продажи квартиры третьему лицу. Ее покупатель обратился в суд с требованием признать за ним право собственности и выселить оттуда ответчицу.

Девушка подала встречный иск о признании недействительными доверенности, договора купли-продажи и расписки о получении денежных средств. Она пояснила, что ее ввели в заблуждение.

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил, признал за ним право собственности на квартиру и принял решение о выселении сироты и ее детей из квартиры.

Рязанский областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил встречные исковые требования ответчицы.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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