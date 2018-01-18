Рязанская сирота отсудила свою квартиру у мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального областного суда.
Установлено, что в декабре 2017 года выпускница детского дома получила займ в 100 тысяч рублей на один год от незнакомого лица и оформила в качестве залога доверенность на его имя на квартиру, которую она унаследования. Мужчина заверил ее, что без ее ведома, согласия и присутствия квартиру он не сможет продать.
Потерпевшая написала расписку о получении в 1,2 млн рублей, в качестве гарантийных обязательств, планируя вернуть 100 000 рублей вовремя, так как получает пособие как сирота.
После выдачи доверенности злоумышленник заключил договор купли-продажи квартиры третьему лицу. Ее покупатель обратился в суд с требованием признать за ним право собственности и выселить оттуда ответчицу.
Девушка подала встречный иск о признании недействительными доверенности, договора купли-продажи и расписки о получении денежных средств. Она пояснила, что ее ввели в заблуждение.
Суд первой инстанции требования истца удовлетворил, признал за ним право собственности на квартиру и принял решение о выселении сироты и ее детей из квартиры.
Рязанский областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил встречные исковые требования ответчицы.