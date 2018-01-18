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21:48, 18 января 2018 799
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Рязанка засудила застройщика 3

Рязанка засудила застройщика

Фото: Pixabay.com

Рязанка засудила застройщика. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина заключила договор об участии в долевом строительстве дома, который должны были сдать в четвертом квартале 2016 года.

«Застройщик в установленный срок квартиру истице не передал, и не сообщал ни о переносе срока передачи объекта договора, ни о готовности передать объект по передаточному акту», — говорится в сообщении. В ответ дольщица направила в адрес фирмы письменную претензию об уплате неустойки, на что последовал отказ.

Тогда женщина обратилась в суд. Она просила суд взыскать неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по оплате услуг представителя.

Железнодорожный районный суд частично удовлетворил ее требования, взыскал с застройщика неустойку в размере 100 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей, штраф в 25 тысяч рублей и расходы пна адвоката в 10 тысяч рублей, а также госпошлину.

Рязанский областной суд, рассмотрев дело, оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.


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