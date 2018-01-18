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17:54, 18 января 2018 1 807
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Рязанца осудили за убийство жены кухонным ножом

Рязанца осудили за убийство жены кухонным ножом

Рязанца осудили за убийство жены кухонным ножом. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2017 года 48-летний подсудимый распивал с другом алкоголь в своей квартире в Турлатове. Позже домой пришла гражданская жена обвиняемого, между ними возник конфликт.

Мужчина схватил кухонный нож и нанес им не менее семи ударов в область шеи и рук своей супруге. Спустя 15 дней пострадавшая скончалась в реанимации ОКБ.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.


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9 часов назад
Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

Редакция RZN.info вспомнила несколько скандалов, начавшихся с видео в соцсетях.

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