Рязанца осудили за убийство жены кухонным ножом. Об этом сообщили на
Установлено, что в марте 2017 года 48-летний подсудимый распивал с другом алкоголь в своей квартире в Турлатове. Позже домой пришла гражданская жена обвиняемого, между ними возник конфликт.
Мужчина схватил кухонный нож и нанес им не менее семи ударов в область шеи и рук своей супруге. Спустя 15 дней пострадавшая скончалась в реанимации ОКБ.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.