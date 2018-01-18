Ровесница революции. Жительница Рязанского района отметила столетний юбилей

Жительница поселка Мурмино Рязанского района Александра Лаптева отметила столетний юбилей. Родилась женщина в Спасском районе 31 декабря 1917 года, а после перехода страны на другое летоисчисление стала праздновать день рождения 13 января, пишет издательство «
С 11 лет Лаптева работала няней, а в 18 устроилась на суконную фабрику в в Мурмине. Во время войны женщина жила в Спасске, а когда муж вернулся с фронта, они снова переехали в Мурмино. «Последние годы перед пенсией Лаптева занималась самым мирным и достойным делом — пекла хлеб», — говорится в сообщении.
Юбиляршу поздравили представители районной и сельской власти. Глава администрации Рязанского района Наталья Жунева передала имениннице поздравительное письмо от Владимира Путина, а также вручила цветы и подарок.
Фотоматериалы издательства «Прессы»