Проект планировки участка в центре Рязани вынесли на слушания

Проект планировки территории в границах улиц Электрозаводской, Урицкого, Есенина, Грибоедова и Лермонтова вынесли на слушания.
Постановление о их проведении официально опубликовали в четверг, 18 января. В указанный участок не вошла застроенная территория, которая уже находится у инвестора по договору.
Сами слушания пройдут во вторник, 13 февраля, в кабинете №219 административного здания на Введенской, 107. Начало в 18:00. До этого же дня в кабинете №219 будут принимать предложения по заявке. Телефон: 29-78-17.