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15:58, 18 января 2018 1 071
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Проект планировки участка в центре Рязани вынесли на слушания

Проект планировки участка в центре Рязани вынесли на слушания

Проект планировки территории в границах улиц Электрозаводской, Урицкого, Есенина, Грибоедова и Лермонтова вынесли на слушания.

Постановление о их проведении официально опубликовали в четверг, 18 января. В указанный участок не вошла застроенная территория, которая уже находится у инвестора по договору.

Сами слушания пройдут во вторник, 13 февраля, в кабинете №219 административного здания на Введенской, 107. Начало в 18:00. До этого же дня в кабинете №219 будут принимать предложения по заявке. Телефон: 29-78-17.


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Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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