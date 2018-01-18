Под Рязанью внедорожник перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом. Фото

Под Рязанью внедорожник перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом. Об этом пишет издательство «
Авария произошла в четверг, 18 января, рядом с деревней Степановка Михайловского района. Автобус Yutong столкнулся с внедорожником Kia Sorento. По предварительным данным, водитель джипа не справился с управлением и после столкновения улетел в кювет.
Автобус совершал рейс «Саратов-Москва», в нем находились четырнадцать пассажиров. Никто не пострадал. Медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Kia.
Фото ИД «Пресса»