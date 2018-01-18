Около дома №7 на улице Южный промузел запретят парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Изменения вступят в силу с 10 февраля.
Парковку на улице запретят «в целях обеспечения встречного разъезда автотранспорта».
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Около дома №7 на улице Южный промузел запретят парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Изменения вступят в силу с 10 февраля.
Парковку на улице запретят «в целях обеспечения встречного разъезда автотранспорта».
© RZN.info
|
← предыдущая новостьНа Кипре назвали улицу именем митрополита из Рязани
|
cледующая новость →В Захаровском районе «Хендай» вылетел в кювет
Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.