На Крещение троллейбусы до Орехового озера будут бесплатными

В ночь на Крещение, 18 января, в Рязани пустят бесплатные троллейбусы до Орехового озера. Об этом сообщил
Два троллейбуса будут курсировать от площади Свободы с 22:00 18 января до 2:00 19 января.
Напомним, в 23:00 начнется
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В ночь на Крещение, 18 января, в Рязани пустят бесплатные троллейбусы до Орехового озера. Об этом сообщил
Два троллейбуса будут курсировать от площади Свободы с 22:00 18 января до 2:00 19 января.
Напомним, в 23:00 начнется
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