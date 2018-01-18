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11:12, 18 января 2018 673
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На Кипре назвали улицу именем митрополита из Рязани

На Кипре назвали улицу именем митрополита из Рязани

На Кипре назвали улицу именем уроженца Рязани митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. В 2018 году исполняется 40 лет со дня его смерти, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

На улице, названной в честь священнослужителя, располагается строящийся приходской храм. По словам местного священника, власти Кипра «с радостью откликнулись» на просьбу представителей русскоязычного прихода в Лимассоле и после всех необходимых процедур приняли положительное решение.

«Владыка Никодим был многолетним председателем Отдела внешних церковных связей Московской патриархии, поэтому весьма символично, что улица его имени появляется на одном из зарубежных приходов, — отметил священник. — Трудно переоценить масштаб этой личности, его многолетние кропотливые труды на благо церкви. Примером для нас является и его благоговейное отношение к богослужению».

Фото из соцсетей


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