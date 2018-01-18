В четверг, 18 января, на Московском, в Горроще и Южном отключили воду. Об этом сообщил
Воду до окончания ремонта отключили по адресам:
- улица Костычева, дома №№6 корпус 1, 6 корпус 2, 8 корпус 1, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12 корпус 1;
- улица Новаторов, дома №№3а (школа-интернат №26), 27б.
До 16.00 воды не будет по адресам:
- улица Березовая, дома №1, №1 корпус 1, №1-а, с №1-б по №1-н;
- улица Мусоргского, дома №67, №68, №66;
- улица Кутузова, дома №46, №46-а;
- улица Нахимова, дома №13, с №36 по №66, №68, №66 корпус 1, №66 корпус №2, №66, №66-а;
- улица Котовского, дом №23 строение 1.