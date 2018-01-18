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10:06, 18 января 2018 849
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На Московском, в Горроще и Южном отключили воду

На Московском, в Горроще и Южном отключили воду

В четверг, 18 января, на Московском, в Горроще и Южном отключили воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воду до окончания ремонта отключили по адресам:

  • улица Костычева, дома №№6 корпус 1, 6 корпус 2, 8 корпус 1, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12 корпус 1;
  • улица Новаторов, дома №№3а (школа-интернат №26), 27б.

До 16.00 воды не будет по адресам:

  • улица Березовая, дома №1, №1 корпус 1, №1-а, с №1-б по №1-н;
  • улица Мусоргского, дома №67, №68, №66;
  • улица Кутузова, дома №46, №46-а;
  • улица Нахимова, дома №13, с №36 по №66, №68, №66 корпус 1, №66 корпус №2, №66, №66-а;
  • улица Котовского, дом №23 строение 1.


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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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