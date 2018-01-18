Минобразования отчиталось о зарплатах рязанских учителей

Министерство образования Рязанской области отчиталось о средних зарплатах учителей за 2017 год. Информацию официально опубликовали на
По итогам выполнения майских указов президента, средний месячный доход работников дошкольного образования за прошлый год составил 22 588,6 рубля, работников общего образования — 25 952,8 рубля.
Преподаватели учреждений начального и среднего профессионального образования получали в среднем за месяц 24 436,9 рубля, а педагоги дополнительного образования — 25 398 рублей.
Средняя зарплата сотрудников организаций, оказывающих соцуслуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, составила 26 296,2 рубля.
В минобразования также отметили, что с 2012 года в регионе создали 5 568 мест для дошкольников. «Это позволило к 1 января 2016 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от трех лет и старше. В 2016—2017 годах доступность дошкольных образовательных услуг для детей 3-7 лет сохраняется», — говорится в сообщении.