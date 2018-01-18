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11:19, 18 января 2018 714
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Минкульт перенес премьеры конкурентов фильма «Движение вверх»

Минкульт перенес премьеры конкурентов фильма «Движение вверх»

Минкульт перенес премьеры конкурентов фильма «Движение вверх». За день до премьеры перенесли релиз фильма «Приключения Паддингтона 2» в связи с тем, он совпадал с выходом в прокат «иного фильма», передает «Интерфакс».

Под какой «иной фильм» расчищается дата, министерство не сообщает.

«18 января должна выйти российская историческая драма „Скиф“, но она стояла на этой дате „уже три месяца“, и перенос ожидаемого „Паддингтона“ в последний момент сложно объяснить интересами „Скифа“», — рассказали в сообщении.

В сообщении также отметили, что таким образом регулятор хочет убрать конкурентов фильма «Движение вверх», который идет в кинотеатрах с 28 декабря, собрал почти два миллиарда рублей.


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