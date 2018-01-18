Минкульт перенес премьеры конкурентов фильма «Движение вверх». За день до премьеры перенесли релиз фильма «Приключения Паддингтона 2» в связи с тем, он совпадал с выходом в прокат «иного фильма», передает «
Под какой «иной фильм» расчищается дата, министерство не сообщает.
«18 января должна выйти российская историческая драма „Скиф“, но она стояла на этой дате „уже три месяца“, и перенос ожидаемого „Паддингтона“ в последний момент сложно объяснить интересами „Скифа“», — рассказали в сообщении.
В сообщении также отметили, что таким образом регулятор хочет убрать конкурентов фильма «Движение вверх», который идет в кинотеатрах с 28 декабря,